Разворот белорусского транзита серьезно ударит по Прибалтике

Москва, 7 октября. Литва лишится огромной прибыли без транзита грузов из Белоруссии, что приведет к масштабному экономическому кризису в республике. Об этом заявил специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович, передает «Украина.ру».

По мнению эксперта, в ближайшем будущем республика столкнется с настоящей катастрофой. При этом ранее Латвия и Эстония уже сталкивались с серьезными проблемами из-за стремления России перенаправить свои грузовые потоки. Теперь пришла очередь Литвы, однако она лишиться белорусского транзита. Носович отметил, что без грузопотока из Белоруссии Вильнюс лишится четверти бизнеса, связанного с перевозкой товаров.

В последние несколько лет литовская транспортная отрасль демонстрировала весьма неплохие показатели, однако сейчас ситуация начала меняться. Перебои с транзитом уже начались, а в обозримом будущем они только усилятся.

При этом проблемы также возникнут у литовских железнодорожников и Клайпедского порта. Дело в том, что этот перевалочный пункт обеспечивает около 7% ВВП Литвы. Кризис в этой отрасли грозит политической дестабилизаций в республике. Однако Литва продолжает вести политическое противостояние с Белоруссией, от которой зависит судьба транзита.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал политическое противостояние между странами Прибалтики и Белоруссией, выразив уверенность, что они уже не в состоянии помочь экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской.