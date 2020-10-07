Посол России не считает запуск «Циркона» демонстрацией «мускулов» Западу

Москва, 7 октября. Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что испытание отечественной гиперзвуковой ракеты «Циркон» никак не связано с желанием «показать мускулы» западным странам. Заявление сделано в эфире программы на канале «Россия-1».

«Сегодняшний пример с «Цирконом» мы еще долго будем обсуждать, но я хотел бы подчеркнуть, что Россия тем самым не пытается показывать свои мускулы или бряцать оружием», — прокомментировал дипломат.

Он подчеркнул, что американские военные несомненно обратили внимание на ракетный пуск. Даже если оборонное ведомство никак не прокомментировало, это не значит, что Пентагону не интересно. Американцы стараются отследить каждый шаг.

Напомним, что пуск ракеты произошел 7 октября. Она успешно поразила цель в Баренцевом море, преодолев 450 километров. О результатах испытания доложили российскому президенту Владимиру Путину.

По мнению главы государства, успешный пуск можно считать значимым событием для страны. Президент подчеркнул, что обороноспособность России будет несомненно укрепляться благодаря новейшему и эффективному вооружению.