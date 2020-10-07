Психолог ответила на слухи об алкоголизме Овсиенко

Москва, 7 октября. Известная певица Татьяна Овсиенко, судя по предположениям подруг, столкнулась с серьезной алкогольной зависимостью. Знакомые звезды сообщили прессе, что артистку якобы спаивает ее гражданский муж Александр Меркулов. Об этом пишет «Вокруг.тв».

Подруги певицы, соседка и другие близкие люди сходятся во мнении о тяжелом положении Овсиенко. Некоторые даже считают, что сожитель удерживает женщину дома силой, а выпускает наружу только на выступления, за которые знаменитость получает гонорар. При этом все заработанные средства присваиваются Меркуловым.

Популярный в России психолог Елена Перелыгина оценила несколько последних записей и фотографий артистки и поделилась с прессой своими выводами. Специалист заявила, что Овсиенко имеет все признаки алкоголизма, будь то некоторая одутловатость лица или его «опущение» из-за отсутствия тонуса мышц.

В последнее время также можно заметить, что лицо исполнительницы стало ассиметричным, что может быть последствиям применения к ней силы.

«Это может представлять опасность для жизни и здоровья Татьяны», — заявила Елена Перелыгина.

От взгляда психолога не укрылись ни резкие движения певицы, говорящие о напряжении, ни попытки закрыть лицо руками, ни тремор рук. Кроме того, в последнее время знаменитость постоянно сидит в «закрытой» позе и периодически не заканчивает фразы.

Совсем недавно поклонники заметили исчезновение Овсиенко на достаточно долгий срок. Это вызвало серьезное беспокойство, так как общественность еще не забыла о внезапной кончине другой российской певицы, Валентины Легкоступовой.