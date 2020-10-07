Врач рассказал, как поменялась тактика лечения коронавируса

Санкт-Петербург, 7 октября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» по теме «Осенняя волна коронавируса. Ждем ли мы новый карантин?» обсудили новые тактики лечения COVID-19. Заведующий кафедры медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев рассказал о новых вариантах терапии коронавируса.

«Принципиально изменился подход к терапии. Он очень отличается от первых подходов. Он позволяет во много раз эффективней лечить пациента, потому что определена тактика лечения», — заявил Алексей Яковлев.

Эксперт напомнил о рекомендациях, предложенных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

«Мне очень понравились рекомендации №8.1 Минздрава, потому что там на современном уровне расписано правильное ведение пациента», — сообщил заведующий кафедры медицинского факультета СПбГУ.

Специалист также упомянул о стандартизированных мерах защиты от COVID-19.

«Если говорить о том, как защищаться, то человечество не придумало пока что других способов, кроме как соблюдения личной гигиены и закрытия дыхательных путей», — заявил Алексей Яковлев.

Врач также отметил, что искусственные ограничения сейчас уже являются бессмысленными. По словам специалиста, это надо было делать в самый первый момент начала эпидемии.