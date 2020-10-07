Врач рассказал, как поменялась тактика лечения коронавируса

Санкт-Петербург, 7 октября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» по теме «Осенняя волна коронавируса. Ждем ли мы новый карантин?» обсудили новые тактики лечения COVID-19. Заведующий кафедры медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев рассказал о новых вариантах терапии коронавируса.
«Принципиально изменился подход к терапии. Он очень отличается от первых подходов. Он позволяет во много раз эффективней лечить пациента, потому что определена тактика лечения», — заявил Алексей Яковлев.
Эксперт напомнил о рекомендациях, предложенных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
«Мне очень понравились рекомендации №8.1 Минздрава, потому что там на современном уровне расписано правильное ведение пациента», — сообщил заведующий кафедры медицинского факультета СПбГУ.
Специалист также упомянул о стандартизированных мерах защиты от COVID-19.
«Если говорить о том, как защищаться, то человечество не придумало пока что других способов, кроме как соблюдения личной гигиены и закрытия дыхательных путей», — заявил Алексей Яковлев.
Врач также отметил, что искусственные ограничения сейчас уже являются бессмысленными. По словам специалиста, это надо было делать в самый первый момент начала эпидемии.
«Сейчас это уже даже экономически бессмысленно. Мы должны понимать, что должны не просто лечить, но и иметь средства, на которые можно лечить, покупать правильные лекарства. В отношении масок и перчаток, мы можем говорить о некоторой избыточности их использования. Вполне достаточно придерживаться санитарных правил, написанных до пандемии. То есть, хороший респиратор и халат. Потому что мы не видим доказательств случая заражения через бумагу, ручку или телефон. Но мы совершенно точно знаем и видим, что идет аэрозольный путь передачи. Достаточно просто защитить лицо, и это настолько облегчит работу персонала. Во многих странах перешли на такое», — подытожил эксперт.