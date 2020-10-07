Сатановский призвал к решительной защите от влияния Запада

Москва, 7 октября. Российский политолог и экономист Евгений Сатановский рассказал о том, как под влияние Запада были переданы части Северного морского пути и как политикам нужно действовать дальше. Эксперт считает, что России нужно вернуть свои границы, пишет «Экономика сегодня».

Оба края Севморпути были подвержены влиянию Запада из-за уступок, сделанных российским руководством. В 1990 году было подписано соглашение Шеварднадзе-Бейкера, которое, по мнению историков, было реализовано по личной инициативе Эдуарда Шеварднадзе. Тогда США получили от МИД СССР часть акватории Беренгова пролива площадью около 88 тысяч квадратных километров.

Затем, в 2010 году, Норвегия получила часть шельфа Баренцева моря. Площадь этого приобретения оценивается примерно в 80 тысяч квадратных километров. Однако дело не в самих площадях, а в том, что они находятся буквально на двух краях Северного морского пути, который должен находиться под полным контролем России.

По мнению специалиста, договоры передачи «пора денонсировать», также, как и Беловежское соглашение, благодаря которому оборонные границы России разительно сместились на восток. В конце концов, у России точно не выйдет интегрироваться в Европу, поэтому попытки «помириться» с Западом при помощи раздачи территорий тоже ни к чему не приведут. Более того, Москве слияние с западными странами уже и не нужно.

«Хочется интегрироваться в эту Европу, которая постепенно превращается в африкано-ближневосточную помойку с терроризмом на каждом шагу?» — задал риторический вопрос Сатановский.

Ранее эксперт комментировал положение вещей и в Нагорном Карабахе, где началось противостояние нескольких стран. Сатановский пришел к выводу, что Эрдоган пойдет на все, чтобы разжечь конфликт в Карабахе.