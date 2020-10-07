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Эксперт по биооружию назвал Певчих подозреваемой в инциденте с Навальным

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Эксперт по биооружию назвал Певчих главной подозреваемой по делу Навального

Москва, 7 октября. Бывший член комиссии ООН по биохиморужию Игорь Никулин в интервью RT заявил, что Мария Певчих должна быть главной подозреваемой в предполагаемом отравлении Алексея Навального.

«Она является профессиональным биотехнологом, она сопровождала его в поездке, но почему-то в Москву с ним не полетела. Видимо, она опасалась, что ее могут там допросить, а может, даже задержать», — подчеркнул Никулин.

Поэтому, считает эксперт, именно Певчих должна стать главной подозреваемой в отравлении блогера, если, конечно, оно вообще имело место быть.

Никулин также напомнил, что так называемый «Новичок» в России никогда на вооружение не ставился.

Эксперт по биооружию назвал Певчих главной подозреваемой по делу Навального

Отметим, ранее журналистам ФАН удалось установить, что Певчих, являющаяся подданной Великобритании, не только имела возможность отравить Навального, но также обладает доступом к химическим веществам. Ее отец Константин Певчих является учредителем и руководителем сразу нескольких биолабораторий и научно-медицинских предприятий.

Еще одной причиной инцидента с Навальным мог стать его конфликт с «партнером» Владимиром Ашурковым, оказывавшим финансовое содействие блогеру. Причиной размолвки Навального и Ашуркова стала ликвидация ФБК (признан в России иноагентом). Ашурков требовал сохранить фонд или вернуть денежные средства.

Эксперт по биооружию назвал Певчих главной подозреваемой по делу Навального

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