Москва, 7 октября. Бывший член комиссии ООН по биохиморужию Игорь Никулин в интервью RT заявил, что Мария Певчих должна быть главной подозреваемой в предполагаемом отравлении Алексея Навального.

«Она является профессиональным биотехнологом, она сопровождала его в поездке, но почему-то в Москву с ним не полетела. Видимо, она опасалась, что ее могут там допросить, а может, даже задержать», — подчеркнул Никулин.

Поэтому, считает эксперт, именно Певчих должна стать главной подозреваемой в отравлении блогера, если, конечно, оно вообще имело место быть.

Никулин также напомнил, что так называемый «Новичок» в России никогда на вооружение не ставился.

Отметим, ранее журналистам ФАН удалось установить, что Певчих, являющаяся подданной Великобритании, не только имела возможность отравить Навального, но также обладает доступом к химическим веществам. Ее отец Константин Певчих является учредителем и руководителем сразу нескольких биолабораторий и научно-медицинских предприятий.

Еще одной причиной инцидента с Навальным мог стать его конфликт с «партнером» Владимиром Ашурковым, оказывавшим финансовое содействие блогеру. Причиной размолвки Навального и Ашуркова стала ликвидация ФБК (признан в России иноагентом). Ашурков требовал сохранить фонд или вернуть денежные средства.