Эксперт заявил, что у F-16 нет шансов против российских ЗРК С-400

Москва, 7 октября. Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 с легкостью может уничтожить американский истребитель четвертого поколения F-16. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передает «ПолитРоссия».

Греческая еженедельная газета Ekathimerini сообщила о попытках турецких военных отследить истребители F-16 с помощью приобретенных у Москвы комплексов С-400. По данным издания, турецкие военные «ловили в прицел» принадлежащие Греции самолеты еще в конце августа. Это вызвало бурную реакцию со стороны США, где производятся эти истребители. Госсекретарь США Майк Помпео в связи с инцидентом даже посетил Кипр и Грецию.

Ekathimerini отмечает, что визиты Помпео были вызваны беспокойством Вашингтона из-за попыток турецких военных проверить работоспособность С-400 на американской технике.

Игорь Коротченко назвал странной реакцию американской стороны, отметив, что отечественные комплексы с легкостью способны обнаружить F-16, а визиты Помпео в Грецию и Кипр не в силах изменить этого факта.

Дело в том, что не имеющий особой защиты от обнаружения американский истребитель является стандартной мишенью и не имеет никаких шансов против С-400. Однако отечественные комплексы представляют угрозу не только для него.

«Точно также С-400 видит и может уничтожать и американские истребители пятого поколения F-22 и F-35», — отметил Коротченко.

Российские специалисты способны создавать не только эффективные ЗРК, но и самые дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух». Так, ранее американское издание Military Watch высоко оценило новую ракету для Су-35.