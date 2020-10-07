Депутат объяснил, почему медицина в России лучше американской

Москва, 7 октября. Председатель комитета по здравоохранению Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Морозов сравнил российскую и американскую медицину. По мнению ученого-медика, разницу в пользу отечественной медицины отчетливо можно увидеть на примере борьбы с пандемией коронавируса.

«США отстали от России в части общественной медицины. Это 100% так. Дело в том, что система здравоохранения США, она не предполагала вот этой банальной для нас, привычной нам системы поликлиник, участковых врачей. Она предполагает разобщение граждан, потому что у них личная свобода возведена в абсолют. Она не предполагает лекарственного обеспечения малоимущих. Мы закрываем все позиции по лекарствам и госпитализации. А в Штатах посмотрите, очереди малоимущих людей, которые абсолютно лишены медицинской помощи. И они не могут найти выход из этой ситуации. Мы выиграли за счет сохранения первичной системы. Наша медицина может попроще, но зато она для всех», — заявил Дмитрий Морозов в эфире Медиагруппы «Патриот».

Кроме того, председатель комитета Дмитрий Морозов обратил внимание на развитие массовой вакцинации в России.