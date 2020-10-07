Граффити в честь дня рождения Путина появились в Лос-Анджелесе

Москва, 7 октября. Поздравительные граффити с цитатами Владимира Путина появились в Лос-Анджелесе в честь дня рождения российского лидера. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Рисунок появился на одной из стен популярной у местных уличных художников локации, известной как Venice Art Walls. Она находится в центре городского пляжа. Оставшийся анонимным автор перевел на английский знаменитое высказывание Путина, которое тот сделал во время мюнхенской речи в 2007 году.

«Нас (Россию. – Прим. ФАН) постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят», — сказал тогда Путин.

Эта цитата была переведена на английский и дополнена хештегом #VVP68, который содержит инициалы и возраст российского лидера.

Президент РФ Владимир Путин отметил в эту среду 68-й день рождения. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, на эту дату у главы государства было запланировано более 10 телефонных разговоров.

В день 68-летия Путина также вышла финальная часть его интервью, в которой президент рассказал подробности о своей личной жизни, в том числе о внуках.