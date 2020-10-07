Малькевич поддержал иск прокурора Москвы против Google

Москва, 7 октября. Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич поддержал иск в суд к компании Google. С заявлением обратился прокурор Москвы, сообщил общественник в своем Telegram-канале.

Суть иска сводится к тому, что компания нарушила права неопределенного круга лиц, ограничив на YouTube доступ к российскому документальному фильму «Беслан».

В прокуратуре считают, что необходимо убрать предупреждение о содержании ленты и обязательную авторизацию пользователя.

По мнению Малькевича, иначе поступить в отношении американской IT-компании не получится.

«Уверен, что это только первый иск в череде тех, которыми мы, рано или поздно, измотаем противника. По-другому с ними нельзя, не понимают!» — прокомментировал автор канала.

Ранее на незаконные действия администрации YouTube, подконтрольной Google, Роскомнадзор пожаловался в Генпрокуратуру. Перед этим ведомство обратилось к американской компании с просьбой объяснить акт цензуры и прекратить нарушать российское законодательство. Ответа не последовало.