Москва, 7 октября. Польский антимонопольный регулятор ранее оштрафовал российскую компанию «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов из-за строительства трубопровода «Северный поток — 2». Военно-политический эксперт Яков Кедми считает, что это не повлияет на строительство. Об этом сообщает «Каскад.тв».

В своем Twitter польский регулятор сообщил о наложенном на российскую компанию штрафе и объявленных санкциях. Под экономические ограничения Польши также попали пять компаний, которые были связаны с прокладкой «Северного потока — 2». На них также был наложен штраф в общем размере 61 миллион долларов.

Представители «Газпрома» уже отреагировали на новый выпад Варшавы в свою сторону. По мнению специалистов российской компании, решение антимонопольного регулятора «нарушает принципы законности». Что же касается самого штрафа, то его невероятный размер вызван, в первую очередь, стремлением любыми путями противодействовать строительству газопровода.

На неправомерность решений Варшавы обратил внимание и израильский эксперт Яков Кедми, высмеявший действия Польши. По его мнению, подобные решения говорят о том, что «поляки спятили».

«Практически это обычный польский пропагандисткой бред. «Газпром» не очень нервничает из-за этого», – объяснил специалист реальное положение вещей.

Специалист достаточно часто дает емкие и точные комментарии по поводу основных событий на мировой политической арене. Недавно Кедми объяснил, зачем президент Франции провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.