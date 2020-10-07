Эксперт объяснил, почему Россия опередила другие страны в создании вакцины

Санкт-Петербург, 7 октября. Российским ученым удалось быстро создать вакцину против коронавируса благодаря хорошей работе системы научных организаций, которые способны решать задачи противодействия вирусным угрозам и обладают успешным опытом их предотвращения. Об этом заявил вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн.

Ученый принял участие в пресс-конференции на тему «Осенняя волна коронавируса. Ждет ли мир новый карантин?», которая состоялась 7 октября на площадке Медиагруппы «Патриот».

«За той быстротой, с которой сделана вакцина от коронавируса, стоят многие годы труда. В научно-исследовательском центре имени Гамалеи создан очень хороший коллектив, в котором работают талантливые ученые, много молодежи, которые были готовы к созданию такого рода вакцины», — пояснил Альтштейн.

По словам эксперта, уровень генной инженерии в Российской Федерации один из самых передовых в мире.

«Наши ученые уже делали вакцины как от коронавируса. Они уже делали вакцину от MERS и от Эболы. Вакцина от Эболы апробировалась, и было выяснено, что опасности она не представляет», — добавил вирусолог.

Он также добавил, что вакцина от коронавируса еще проходит испытания, на которые требуется не менее шести месяцев.

«Они сделали короткими первую и вторую фазу исследований, когда тесты проводятся на группе из 100 человек. Это вызвало критику, которой был придан политический контекст, но к качеству вакцины это не имеет никакого отношения», — заверил Альтштейн.

Сравнивая препарат «Спутник V» с вакциной, которую разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Анатолий Альтштейн отметил, что вакцина «Вектора» разрабатывается на иной платформе, но при этом может быть такой же эффективной.

«Вектор» предлагает вакцину пептидную. Это значит, что берется фрагмент иммунизирующего белка, искусственно синтезированный, который соответствует тем участкам молекулы, которые отвечают за иммунитет. Такие вакцины много декларировались, но применялись мало. Эта вакцина может оказаться хорошей», — добавил он.

При этом эксперт опроверг распространенное мнение, что проблемой «Спутника V» является то, что вакцина требует особых условий хранения и должна транспортироваться при минус 20 градусов.