Вассерман объяснил, с какой целью Россия объявила в розыск Тихановскую

Цель России — способствовать дальнейшей интеграции стран — участниц Союзного государства, которая невозможна без координации действий на уровне правоохранительных органов. Об этом в интервью ФАН заявил политолог, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская была объявлена в розыск на территории Российской Федерации. Согласно базе данных министерства внутренних дел страны, она «разыскивается по статье УК». Что именно это за статья, МВД не уточняет, но «информированный источник» «Интерфакса» сообщил, что внесение политика в розыскную базу является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств.

По словам Вассермана, Россия не станет требовать выдачи Тихановской у Литвы, которую оппозиционерка выбрала своим пристанищем — подобные действия находятся в исключительной компетенции властей Республики Беларусь, которые изначально и возбудили против нее уголовное дело.

«Тут чисто формальные технические правила международной организации уголовной полиции требуют именно такого порядка, — заметил политолог. — Но теперь можно не сомневаться, что, помимо всего прочего, госпоже Пилипчук, которая по мужу Тихановская, можно и не заикаться о попытках говорить с президентом РФ Владимиром Путиным».

Эксперт напомнил, как экс-кандидат на высший государственный пост в РБ все время пыталась вывести на диалог российское руководство, надеясь, что Кремль «призовет к порядку» законно избранного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

«Ну и конечно же, ей хотелось, чтобы официальный Минск вел переговоры с оппозиционерами вроде нее, — отметил интеллектуал. — Так вот теперь, после внесения Тихановской в розыскную базу МВД нашей страны, вопрос диалога с Путиным для нее закрыт окончательно. Попав на территорию РФ, она будет автоматически задержана и передана Белоруссии».

Собеседник ФАН подчеркнул, что в «чисто юридическом плане» подобный маневр является для Москвы крайне эффективным способом избавиться от «навязчивых приставаний» оппозиционерки, пытающейся набиться в друзья к Путину. Он также объяснил, почему «госпожа Пилипчук» была объявлена во всероссийский розыск только сейчас, хотя в Белоруссии уголовное дело против нее было возбуждено уже достаточно давно.