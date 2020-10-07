Тимофеева: Новый день воинской славы 9 октября — это наша общая память

Москва, 7 октября. Новый день воинской славы был утвержден Госдумой при поддержке Северо-Кавказской парламентской ассоциации в июле 2020 года.

Теперь, 9 октября будет отмечаться праздник Победы в битве за Кавказ. Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева рассказала о значимости события для жителей северокавказского региона и отметила важность увековечения памяти.

В преддверии празднования Победы в битве за Кавказ в Ставрополе состоялось торжественное возложение цветов к памятнику генералу армии Иосифу Апанасенко, мемориалу «Огонь Вечной Славы».

7 октября в онлайн-режиме состоялся межрегиональный парламентский форум «Наша память. Наша гордость. Битва за Кавказ», где депутаты Госдумы и региональных парламентов, ученые-историки, общественники, педагоги обсудили вопросы исторической памяти, патриотического воспитания, развития межнациональных отношений.

Депутат Госдумы Ольга Тимофеева рассказала, почему 9 октября — День победы в битве за Кавказ — является важной датой.

По словам политика, именно на Кавказе во многом решался вопрос итога войны. Дело в том, что Гитлер рвался к нефтяным месторождениям. Поэтому на территории Северного Кавказа больше года шли ожесточенные бои. Советская армия столкнулась с огромными потерями солдат. В этой связи 9 октября — важная дата для жителей северокавказских регионов, так как ровно 77 лет назад советская армия разгромила немецко-фашистские войска.

Тимофеева призывала не забывать о дате воинской славы и в преддверии праздника вспомнить участников сражения, рассказав их детям и внукам о выдающихся подвигах ветеранов, так как это является «нашей общей памятью».

Наряду с празднованием дня воинской славы, Тимофеева напомнила о большой законодательной работе 2020 года, связанной с увековечением памяти защитников Отечества.

Межфракционная рабочая группа, возглавляемая Ольгой Тимофеевой, совместно с Росреестром выступили с инициативой корректировки полномочий органов власти в вопросах увековечения. Данная инициатива является прямым поручением президента.

По словам политика, в этом году Госдума не ограничилась введением в календарь нового дня воинской славы. Вместе с тем, был принят ряд важных законов — президентские законы о Городах трудовой доблести и патриотическом воспитании молодежи, а также закон о защите мемориалов и памятников, закон об уголовном наказании для вандалов, а также закон о всероссийской минуте молчания.