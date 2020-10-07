Адвокат семьи Конкиных рассказала об интимной жизни погибшей Софии

Москва, 7 октября. Михаил Серов, которого многие подозревают в гибели 32-летней Софии Конкинкой, признался, что никогда не любил дочь известного актера. Об этом сообщает «СтарХит».

Михаил Серов жил с Софией Конкиной последние пару месяцев. Известно, что дочь Владимира Конкина последний раз разговаривала со своим бойфрендом 22 сентября – перед тем как пойти в фитнес-клуб. Подруги девушки отмечают, что отношения в паре складывались не лучшим образом: Михаил не давал избраннице и шагу ступить без его ведома, а она устала от тотального контроля.

В эфире программы «На самом деле» Михаил признался, что никогда не любил Софию. И он понимал, что Конкиной было с ним не очень комфортно из-за его желания все тотально контролировать. Адвокат звездной семьи Юлия Нитченко провела свое расследование.

«Я прекрасно знаю, как София говорила о вашей интимной жизни. Ее у вас не было», — заявила юрист, беседуя с Серовым.

Также адвокат рассказала, что София была в хорошем настроении за несколько часов до трагедии. Когда она покупала вино в магазине, то даже пританцовывала. В фитнес-зале женщина снимала себя на камеру и не казалась расстроенной или огорченной.

Михаил прошел проверку на детекторе лжи, так как хотел доказать, что не причастен к гибели сожительницы. Эксперты выяснили, что мужчина ни с кем не вступал в сговор, чтобы убить Софию, а также не был с ней в бассейне.

