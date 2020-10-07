Украина залезет в миллиардные долги ради британских ракетных катеров

Киев, 7 октября. Великобритания предоставит Киеву кредит в размере 1,4 миллиарда евро на развитие Военно-морских сил Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

8 октября Зеленский проведет встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в рамках которого будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Киевом и Лондоном, а также меморандум о развитии украинского военно-морского флота.

«Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот на Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг», — заявил Зеленский.

По данным украинских СМИ, Лондон предоставит Киеву кредит в размере 1,4 миллиарда евро на строительство восьми ракетных катеров класса Roussen. При этом два катера будут построены на британских верфях. Позднее на Украине будет локализовано производство шести оставшихся катеров по британским технологиям.

Стоит отметить, что ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что украинский флот готовятся к «масштабным боевым действиям» с Россией. По его словам, к 2021 году ВМС Украины разместят в Черном и Азовском морях три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун».