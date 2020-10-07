Педиатр рассказала, как вакцинация помогает уберечь ребенка от опасных последствий пневмонии

Ключевой задачей современной вакцинации является профилактика инфекционных заболеваний, представляющих опасность для жизни человека. Поэтому большинство прививок (вакцин) внесены в календарный план и обязательно ставятся для искусственного формирования иммунитета против болезнетворных инфекционных агентов. Одной из таких вакцин является прививка против пневмококковой инфекции — наиболее распространенной разновидности пневмонии. Вместе с ведущим врачом-педиатром детской клиники МЕДСИ на Пироговской Мадиной Абдулаевой разберемся, что представляет собой пневмония, чем опасны ее последствия и в чем состоит сила вакцинации.

Что такое пневмония и как она возникает?

Пневмония — это острое инфекционное заболевание (воспаление) легочной ткани, которое вызывается вирусами, бактериями, грибками и паразитами. Как правило, наиболее сложно диагностировать вирусные пневмонии — из-за быстрого микробного инфицирования.

«Первопричиной вирусных пневмоний обычно являются вирусы, поражающие слизистую оболочку респираторного тракта, нарушающие барьерную функцию эпителия, снижающие местную иммунологическую защиту и облегчающие проникновение возбудителей в нижние отделы дыхательной системы. Там происходит интенсивное размножение микроорганизмов и развитие воспаления, в которое вовлекаются прилегающие участки легочной ткани», — рассказывает Мадина Абдулаева.

Чем опасна пневмония у детей и каковы ее последствия для здоровья?

Основными осложнениями пневмонии являются плеврит, легочная деструкция (абсцессы легочной ткани, буллы, пневмоторакс, пиопневмоторакс), эмпиема плевры, отек легких и легочно-сердечная недостаточность. Наиболее же грозное последствие заболевания — это инфекционно-токсический (бактериальный) шок.

Если говорить о последствиях пневмонии для здоровья ребенка, то в будущем у него могут возникнуть повторные инфекции дыхательных путей с длительным периодом восстановления и снижение местного иммунитета слизистой дыхательных путей. Дети, переболевшие пневмонией, находятся в группе риска по развитию бронхиальной астмы, туберкулеза легких, хронических бронхо-легочных заболеваний.

От какой пневмонии делают прививки?

Наиболее частым возбудителем при развитии пневмонии (70-80% от числа всех пневмоний) является пневмококк. Пневмококки также провоцируют очень тяжелые менингиты, сепсис, реже артриты, остеомиелиты и миокардиты, острые средние отиты.

«Причиной пневмонии могут также быть другие бактерии, вирусы. Но наиболее часто все же встречаются пневмококковые пневмонии и поддаются они лечению все хуже и хуже в связи с ростом антибиотикорезистентности пневмококков — то есть, их нечувствительности к антибиотикам», — разъясняет эксперт.

Вакцинация пневмококковыми вакцинами может защитить ребенка только от пневмоний, которые вызваны теми серотипами пневмококка, которые входят в конкретную вакцину, и не могут уберечь от пневмоний, спровоцированных другими бактериями и вирусами. Поэтому, прививая ребенка, мы ставим цель защитить его не от всех, а от наиболее тяжелых пневмоний, часто плохо поддающихся лечению, а это, согласитесь, не менее важно.

Зачем нужно делать прививку от пневмонии детям?

Дети от 0 до 2-х лет особо восприимчивы к пневмококковой инфекции. К тому же, дети раннего возраста — основной источник заражения пневмонией взрослых.

«У детей, как правило, в силу особенностей иммунитета, все патологические процессы очень быстро развиваются, равно как очень быстро возникают и осложнения заболеваний, — рассказывает Мадина Абдулаева. — Поэтому главной целью вакцинации является снижение инвазивных и неинвазивных (ограничивающихся слизистыми оболочками) форм пневмококковой инфекции в различных возрастных группах, уменьшение частоты носительства пневмококка, создание коллективного иммунитета, уменьшение циркуляции антибиотикорезистентных штаммов пневмококка».

В каком возрасте нужно делать прививку от пневмонии?

Согласно национальному календарю, прививку от пневмококковой инфекции следует выполнять в 2 и в 4,5 месяца, а ревакцинация проводится коньюгированной вакциной на втором году жизни ребенка.

Если вакцинация не проведена до двухлетнего возраста, то выполняется однократная вакцинация, которую можно проводить как коньюгированной, так и полисахаридной вакциной.

Прививка Превенар: для чего ее делают?

Одной из наиболее популярных вакцин против пневмонии является Превенар 13. Она отлично исследована и завоевала высшие оценки экспертов, что дает уверенность в ее абсолютной безопасности даже для самых маленьких детей. Вакцинацию Превенаром проводят с раннего возраста для того, чтобы у малыша сформировались защитные антитела к 13 серотипам пневмококка, поскольку, как уже было сказано выше, дети особенно восприимчивы к пневмококковой инфекции.

Возможно ли одновременно прививать ребенка от пневмонии и гриппа?

Вакцинацию от пневмококка и гриппа можно проводить в один день, но в разные места. Сочетаются они очень хорошо и не потенцируют реактогенное действие друг друга. Более того, постановка двух вакцин может даже взаимоусилить защитный эффект.

В том случае, если не удалось провести вакцинацию в один день, интервал должен составлять не менее четырех недель. Также нужно учитывать, что вакцинация от гриппа проводится лишь с шестимесячного возраста.

Какие виды прививок предлагают в 2020 году в России?

В 2020 году в нашей стране проводят такие вакцины, как Превенар 13 и Синфлорикс. Возможно, в скором времени вновь появится и вакцина Пневмовакс 23, которую делают детям с двухлетнего возраста.

Существуют ли противопоказания для постановки пневмококковой вакцины детям?

Противопоказания для введения пневмококковой вакцины следующие:

• ранее отмеченная повышенная чувствительность на введение пневмококковых вакцин;

• повышенная чувствительность к дифтерийному анатоксину и/или вспомогательным веществам, содержащимися в вакцине;

• наличие острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также хронические заболевания в стадии обострения (в подобных случаях вакцину ставят после выздоровления или в период ремиссии).

Какие у ребенка могут быть реакции и побочные эффекты, связанные с прививкой?

Как правило, чем младше ребенок — тем реже у него возникают реакции на данную вакцинацию. Наиболее частые реакции — местные: отек, покраснение, болезненность в месте введения вакцины.

Среди общих реакций можно выделить повышение температуры, раздражительность, снижение аппетита и нарушение режима сна. У детей старшего возраста при первичной вакцинации препаратом Превенар 13 наблюдается более высокая частота местных и общих реакций, по сравнению с детьми первого года жизни.

Очень редко могут возникать аллергические реакции в виде сыпи, одышки, бронхоспазма, отека Квинке, анафилактических проявлений. Однако такие реакции вероятны и при использовании любого лекарственного средства или пищевого продукта.