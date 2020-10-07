Любовница Тарзана получила черепно-мозговую травму после встречи с ним

Москва, 7 октября. В результате встречи со стриптизером Сергеем Глушко его экс-любовница актриса Анастасия Шульженко получила травму головы. Об этом сообщает Starhit.

Бывшая возлюбленная Тарзана пытается наладить с ним отношения. Девушка уверена, что только поговорив с ним лично ей удастся воплотить свой план в жизнь и сгладить последствия скандала. Однако последняя встреча любовников прошла не так гладко, как хотелось актрисе. Анастасия Шульженко получила черепно-мозговую травму.

Артистка в недоумении от поведения Тарзана. Сначала он признавался ей в любви, а теперь так быстро забыл о своих чувствах. Омрачает положение Анастасии еще и то, что жена Сергея Глушко Наташа Королева обвинила Шульженко в шантаже и краже драгоценностей.

Чтобы прояснить ситуацию, девушка выждала стриптизера после его выступления и попыталась поговорить. Со слезами на глазах девушка хотела объяснить шоумену то, какие чувства к нему испытывает.

«Я очень тебя прошу, мы можем просто поговорить. Я люблю тебя, Сереж. Пожалуйста!» — умоляла Тарзана актриса.

Стриптизер грубо оттолкнул бывшую возлюбленную, и она упала на пол. Девушка сильно ударилась головой, ей даже пришлось вызвать скорую.

«Он меня отшвырнул, я даже не ожидала. Это мой близкий человек, я не могла испугаться его, поэтому и подошла», — жаловалась актриса в эфире одного из телешоу.

Теперь девушка настроена решить конфликт при помощи адвокатов. Она обратилась к юристу, который готовит документы для привлечения 50-летнего артиста к ответственности.