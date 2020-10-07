Навальный признал свою ненужность в ФБК

Берлин, 7 октября. Блогер Алексей Навальный в ходе интервью BBC дал понять, что он уже не представляет особой ценности для основанной им организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), которая признана иноагентом в РФ. Он прямо сказал, что его «ликвидация» ничего не изменит, намекая на свою бесполезность, пишет Nation News.

Отметим, что по данным некоторых СМИ, соратники блогера по ФБК уже хорошо освоились без своего руководителя. Пока он лежал в немецкой клинике «Шарите», члены фонда продолжали активную деятельность. Хотя он и вышел из комы, поправляется, они не горят желанием отдавать ему бразды правления организацией.

«За время моего отсутствия вышли три расследования и в одном из них, самом лучшем, про Казань, я успел принять минимальное участие. ФБК работает, каждый знает свое дело. Моя ликвидация ничего не изменит», — прокомментировал Навальный.

Данный вывод блогера может быть основан на том, что на лидерство в ФБК претендует его соратница Любовь Соболь. Она стала «первой скрипкой» программы «Навальный Live». Остальным достается малая часть «славы» — они крайне редко кого-то «разоблачают», выступая в эфире.

Слова блогера о том, что каждый в ФБК «знает свое дело» могут свидетельствовать о его ненужности в основанной им ранее организации. Соратники прекрасно обходятся без его руководства.