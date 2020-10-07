Врач оценил угрозу заражения COVID-19 и гриппом одновременно

Санкт-Петербург, 7 октября. Доктор медицинских наук, депутат Госдумы Борис Менделевич рассказал, существует ли опасность заболеть коронавирусом и гриппом одновременно, и готова ли российская медицина противостоять двум опасным инфекционным заболеваниям. Об этом врач и политик сообщил в ходе эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«От последствий гриппа летальность больше, чем от COVID-19. Есть ли проблема совмещения двух этих вирусов и какую нагрузку она дает на тяжесть заболевания? На сегодняшний день таких исследований нет. Даже в научной литературе описаний того, что бы один и тот же человек болел одновременно или последовательно и гриппом, и COVID-19. Пока это можно обсуждать только теоретически», — рассказал Менделевич.

В то же время доктор медицинских наук уверен, что российская система здравоохранения справится с нагрузкой.

«Осень — это эпидемиологический период, это и ротавирус и ОРВИ, и остальные вирусы, которые естественно начинают очень активно существовать в популяции. Но наша система здравоохранения выдержит, у нас хороший опыт и сделаны хорошие запасы всего необходимого для системы здравоохранения. Я убежден, что мы с этим справимся. Плюс у нас уже маячит перспектива массовой вакцинации населения, которая позволит снять нагрузку на систему здравоохранения, о которой мы говорим», — считает депутат.

Менделевич отмечает, что сам коронавирус становится менее агрессивным.