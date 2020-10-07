Вирусолог назвал себестоимость вакцины против коронавируса

Санкт-Петербург, 7 октября. Эксперты обсудили положительные и отрицательные стороны вакцины против коронавируса на пресс-конференции Медиацентра «Патриот» по теме «Осенняя волна коронавируса. Ждем ли мы новый карантин?». Профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о характеристиках вакцины и назвал ее себестоимость.

«Вакцина на основе аденовирусного вектора применяется многими. Китайцы, Великобритания и США сделали вакцины приблизительно в таком же векторе», — сообщил Анатолий Альтштейн.

Профессор объяснил тонкости действия, транспортировки и хранения вакцины.

«Что касается транспортировки такой вакцины, действительно, вирус должен быть живым. Потому что эта та самая ситуация, когда вирус является носителем коронавирусного гена. Он его иммунизирует. Данный вирус живой, но не размножающийся в организме. Поэтому, вакцина достаточно безопасна. Что касается хранения, вакцина, действительно. требует замороженного состояния, чтобы вирус не активировался. Но также была разработана технология специальной сушки вакцины. В высушенном виде она может храниться при +4°С и даже какое-то время при комнатной температуре. То есть, ее транспортировка будет дешевле, так как не будут нужны определенные условия», — рассказал доктор медицинских наук.

Российский вирусолог отметил, что на территории России есть специальные хранилища и устройства, чтобы поддерживать низкую температуру хранения вакцины.

«Принцип создания вакцины давно известный. Они много декларировались, но при этом мало менялись. Не взывает сомнения, что вакцина окажется хорошей, вряд ли она будет опасной. Но она может оказаться неэффективной», — сообщил эксперт.

Анатолий Альтштейн также рассказал о себестоимости вакцины.