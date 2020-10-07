Мясников объяснил, кто имеет врожденную защиту от СПИДа

Москва, 7 октября. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что существуют люди с врожденным иммунитетом против синдрома иммунодефицита человека (СПИД). По его словам, это доказывает теорию о наследственных мутациях, помогающих не заболеть опасными недугами. Об этом он сообщил в интервью «Слово и Дело».

«Да, наличие мутации бывает полезным. Например, при некоторых мутациях люди не заражаются СПИД», — отметил медик.

Недавно специалисты Роспотребнадзора заявили, что у некоторых людей с определенной мутацией гена есть врожденная защита от проникновения в организм коронавирусной инфекции.

Специфическая мутация вызывает изменения в гене, отвечающем за белок АСЕ2. При определенных обстоятельствах обладатели этой мутации могут избежать сценария, когда инфекция проникает в клетку. Но у этой медали есть и обратная сторона — изменения в гене иногда могут, наоборот, помочь инфекции развиться в теле.

Стоит отметить, что любой воспалительный процесс, особенно затянувшийся или даже хронический, может повредить ткани и дать толчок к развитию онкологических заболеваний. Медики говорят, что из-за этого переболевшие коронавирусной пневмонией люди могут войти в группу риска по раку легких.