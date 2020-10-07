Адвокат Добровинский признан нарушителем профессиональной этики

Москва, 7 октября. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы признала, что адвокат Александр Добровинский нарушил этический кодекс, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.

«Квалификационная комиссия сделала вывод о наличии нарушений в действиях адвоката Добровинского», — сказал источник.

Дисциплинарное дело Добровинского рассматривали на заседании квалификационной комиссии в среду. Позднее заключение рассмотрит совет палаты на ближайшем заседании.

Сам Добровинский будет готов прокомментировать решение комиссии только после того, как получит его на руки.

В середине июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела в отношении Эльмана Пашаева, представлявшего Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, и Добровинского, представлявшего потерпевших. В середине сентября Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского.

18 сентября Пашаев в четвертый раз был лишен адвокатского статуса за нарушение Кодекса профессиональной этики в ходе судебного процесса над Ефремовым.

В конце сентября стало известно, что осужденный на восемь лет колонии общего режима Ефремов подал жалобу на свой приговор, в которой сообщил о давлении на него Пашаева, передавал RT.