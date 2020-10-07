Какие неудобные вопросы не стали задавать Навальному «Медиазона», BBC и Bild

Известный российский журналист Юрий Дудь стал первым, кто опубликовал большое видеоинтервью с оппозиционером Алексеем Навальным после комы. Последовавшие за роликом текстовые публикации в российской «Медиазоне», российской службе BBC и немецком таблоиде Bild были опубликованы с целью сгладить провальные ответы Навального на вопросы Дудя.

Вечером 5 октября известный журналист Юрий Дудь опубликовал видеоинтервью с Алексеем Навальным, первое с момента отравления основателя ФБК (признан иноагентом). Главной темой двухчасового интервью стала интоксикация оппозиционера неустановленным веществом и неудобные вопросы — кто оплатил его транспортировку, кто оплатит лечение, кто такая Мария Певчих, как она смогла провезти бутылки с ядом через границу, и жили ли Певчих и Навальный в одной номере в томской гостинице.

С частью вопросов Навальный справился, однако журналисты нашли минимум семь неточностей в словах оппозиционера. В частности, основатель ФБК не смог доказать, что Певчих работает в фонде уже очень давно и является ключевым сотрудником, как и того факта, что ее отец не работает с химией и биолабораториями.

После разговора с Дудем в СМИ появились три новых интервью с Навальным, которые отличались значительно большей лояльностью. Все тексты были опубликованы поздно вечером 6 октября и днем 7 октября.

Сглаживая углы

Одним из первых очередное интервью с Алексеем Навальным опубликовала британская служба «Би-Би-Си», издание, через которое ФБК впервые легализовал Марию Певчих. В беседе с оппозиционером журналист намеренно обошел неудобные для Навального вопросы о «ключевом сотруднике» фонда, следах яда на горлышке бутылки и спонсорах, готовых оплатить лечение в Германии.

Вместо этого основной упор был сделан на ощущения Навального в ближайшее время после интоксикации, первые воспоминания по выходе из комы и о «давлении» на других сотрудников ФБК. Интервью закончилось заявлением оппозиционера о том, что фонд продолжает работать и без него.

«Моя ликвидация ничего не изменит. Только в эфире некому будет говорить: «Привет, это Навальный», — заявил он.

Аналогично острые углы обошла российская «Медиазона», издатель которой, Петр Верзилов, поспособствовал перевозке Навального в Берлин. Главред издания, ведущий передач на YouTube-канале Навального Сергей Смирнов спрашивал оппозиционера о вероятных причинах отравления, где оппозиционер в очередной раз заявил об успехе «Умного голосования», о самочувствии и реабилитации.

Еще одним изданием, опубликовавшим третье за несколько часов интервью с Навальным, стал немецкий таблоид Bild, в Германии относящийся к категории желтой прессы. Фокус внимания читателя был смещен на внутреннюю политику ФРГ — оппозиционера попросили прокомментировать позицию экс-канцлера Герхарда Шредера и ситуацию с дирижером Валерием Гергиевым, которого год назад освистали на местном музыкальном фестивале.

«Я рад, что вы назвали Гергиева, он прекрасный пример. На таких людей нужно оказывать давление», — отметил основатель ФБК.

Все интервью, как и остальные, отличалось лояльностью к нынешнему правительству Германии — Навальный не один раз похвалил Бундесвер за их работу и помощь. Вопросы о Певчих в номере оппозиционера, бутылке со следами яда отсутствовали.

Возвращение в медиа

С момента выхода из комы с Навальным было опубликовано пять интервью — четыре в текстовом и одном в видео-формате. Первым выложившим текст СМИ было немецкое издание Der Spiegel — публикация появилась 1 октября. Вечером 5 октября на YouTube-канале «Вдудь» было залито видеоинтервью, а за следующие сутки было опубликовано сразу три текста в лояльных СМИ.

Проведя анализ статей и ролика, можно установить приблизительное время взятия интервью. Например, опубликованное Der Spiegel 1 октября было взято и сверстано приблизительно за двое суток до публикации, на что указывает состояние Навального. Бравший интервью журналист Беньямин Биддер тогда обратил внимание на тремор рук у оппозиционера.

«Однако, когда во время интервью он попытался налить себе воды, стало заметно, как трясутся его руки», — отметил немецкий журналист.

Примерно в это же время интервью у Навального взяла «Медиазона», на что указывает пометка редакции внутри текста о треморе рук у оппозиционера.

Следующим, вероятнее всего, стало интервью для BBC. Отказ Навального от фото- и видеосъемки указывает на нежелание оппозиционера показать свое состояние здоровья, несмотря на то, что он прикрывается словами об отсутствии намерения стать «говорящей собачкой».

Далее Навальный дал интервью Юрию Дудю, на подготовку которого было затрачено больше всего сил и времени. При этом сам оппозиционер держится в кадре нормально и активно жестикулирует руками. Большая продолжительность интервью, к которой необходимо добавить перерывы в промежутках, говорят о том, что здоровье Навального стало крепче, поскольку он стал выдерживать более длительные нагрузки.

Последним в серии интервью, вероятно, стала беседа с немецким таблоидом Bild, которая состоялась днем во вторник 6 октября, на что указывается непосредственно в тексте.

Такой себе сериал

При анализе хронологии появления серии бесед с Навальным становится ясно, что Юрий Дудь был первым запустившим «сериал» из интервью с оппозиционером. Его независимость в медийном сообществе позволили задавать основателю ФБК гораздо более резкие вопросы, чем остальным СМИ.

Например, «Медиазона» не могла раскритиковать Навального, как и задавать ему неудобные вопросы, из-за его явных дружественных связей с основателем проекта Петром Верзиловым. BBC же стало первым изданием, через которое сотрудники ФБК пытались легализовать Марию Певчих, о которой до интоксикации Навального не знал вообще никто. Публикация в таблоиде Bild, и ранее позитивно относившегося к фигуре оппозиционера, в большей степени предназначена для немецкой публики и нужна как площадка, на которой оппозиционер смог поблагодарить, пусть и не напрямую, канцлера ФРГ Ангелу Меркель за оказанные услуги.

В своих соцсетях Навальный анонсировал появление в ближайшее время еще двух интервью. На каких ресурсах и в каком формате они выйдут пока неизвестно, но наиболее вероятно, что они будут схожи с тремя другими отсутствием острых тем и неудобных вопросов. Публикация сразу трех интервью в трех СМИ в течение суток с разницей в несколько часов понадобилась Навальному для того, чтобы сгладить негативный эффект после провала на беседе у Дудя. Двумя остальными оппозиционер, очевидно, также попытается перевести внимание читателей с Марии Певчих и бутылки со следами яда на другие вопросы.