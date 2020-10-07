Знаменитую «Ракушку» Севастополя приведут в первозданный вид

Севастополь, 7 октября. Бетонный «колизей» вокруг сцены «Ракушка» на Приморском бульваре Севастополя снесут, после чего вернут в открытое пространство лавочки. Такое решение приняли единогласно на архитектурно-художественном совете в Севастополе, передает корреспондент ФАН.

«В таком виде проект реализован не будет», — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он также отметил, что Приморский бульвар — это памятник регионального значения, который должен был остаться в неизменном виде после реконструкции, но заказчик проекта изменил сложившийся ландшафт Приморского бульвара. Были построены зрительный амфитеатр и режиссерская рубка, которых там никогда не было.

«Такое строительство — это самое жестокое нарушение закона. Конечно же, в таком виде «Ракушка» не может существовать. Кто «протащил» это планировочное решение, и почему оно было реализовано, будет разбираться прокуратура», — прокомментировал ФАН общественный деятель Севастополя Иван Комелов.

Он также добавил, что были предложения сохранить «амфитеатр»: глухую стену предлагали подсветить фонарями и украсить картинами. Но «здравый смысл восторжествовал», амфитеатр снесут, на открытое место перед сценой установят привычные горожанам лавочки.

Деньги строителям объекта выплатят, а на новые работы их изыщут пока из городского бюджета. Вернуть их туда власти предполагают после того, как контролирующие органы установят виновных в таком «самодеятельном строительстве» и оштрафуют их.