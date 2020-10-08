Иоанн Богослов — один из наиболее чтимых всеми конфессиями христианских святых. Он один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. Иоанн — единственный из апостолов, умерший естественной смертью, согласно преданию, дожив до глубокой старости.

История Иоанна Богослова

Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии, которая в евангельских источниках названа дочерью Иосифа Обручника (супруга Богоматери). Иоанн и его брат Иаков, как и их отец, были рыбаками. Братья были призваны Иисусом в число апостолов на Генисаретском озере. Услышав призыв, Иоанн и Иаков оставили своего отца в лодке и последовали за Иисусом.

Иоанн Богослов считается первым учеником Иоанна Крестителя. В Евангелии упоминается, что Иисус называл Иоанна и его брата Иакова «сынами грома».

После окончания земной жизни и Воскресения Иисуса Иоанн Богослов вместе с братом и апостолом Петром стали свидетелями Преображения Господня на горе Фавор. Затем Иоанн продолжил служение, став одним из главных евангелистов в истории христианства.

Апостол подвергся гонениям во времена ненавистника христиан римского императора Нерона. Не сумев убить непокорного евангелиста, которого не брал ни яд, ни пламя, Нерон велел сослать Иоанна на остров Патмос. Там евангелист написал одно из главных богословских произведений христианства — Откровение Иоанна («Апокалипсис»). Богослова часто изображают с орлом, который символизирует высокий полет христианского учения.

Иоанн скончался в третий год правления императора Траяна, примерно в 100 году, оставшись к тому времени единственным живым апостолом, видевшим Иисуса Христа в земной жизни. Считается, что апостол Иоанн прожил около ста лет.

Память этого евангелиста Русская православная церковь чтит трижды — в мае, июне, а также осенью — 9 октября (26 сентября по старому стилю).

Иоанн Богослов в народной традиции

На Руси Иоанна почитали как покровителя иконописцев (богомазов) и художников, а также странников. Поскольку Иоанн, согласно евангельским источникам, считается любимым учеником Христа, его называют апостолом любви. Иоанна также почитают все, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству. Кроме того, считается, что молитва этому святому спасает от отравления, поскольку на евангелиста яд не действовал.

Согласно народной традиции, день памяти Иоанна Богослова обязательно нужно провести в мире и согласии, помянув усопших близких. В 2020 году праздник в честь этого святого приходится на пятницу, по православным правилам — постный день. Поэтому поминовение близких и обильную поминальную трапезу лучше отложить до Покровской родительской субботы, 10 октября.

На Иоанна Богослова на Руси молились о тех, кто умер насильственной смертью, не успев принять исповедь, а также о мертворожденных или умерших сразу после родов младенцах, которых не успели окрестить.

Что нельзя делать 9 октября

Поскольку Иоанн считается апостолом любви, в день его памяти под строжайшим запретом ссоры, скандалы, споры, выяснения отношений. Обида, нанесенная в этот день ближнему, может горько аукнуться обидчику.

На Руси на Иоанна Богослова запрещалось использовать режущие предметы, чтобы ненароком не «порезать» того, кого любишь. Согласно приметам, если резать в этот день овощи, весь собранный осенью урожай сгниет в закромах.

На Богослова на Руси была запрещена тяжелая работа, согласно суеверию, это могло навлечь беды или стать причиной холодной вьюжной погоды. День считался важным для неспешной подготовки к зиме.

Упоминание в литературе

Самое известное упоминание народного праздника Иоанн Богослов — в стихотворении Марины Цветаевой 1916 года, где есть такие строки: