Москва, 7 октября. Губернатор Подмосковья назвал условие для избежания всеобщей самоизоляции. Об этом Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram.

Губернатор отметил, что жителям Подмосковья в условиях распространения коронавирусной инфекции стоит отказаться от поездок в общественном транспорте, исключения составляют поездки в больницу или критически важные дела.

«Так получилось, что мои прямые обращения чаще всего связаны с темой коронавируса. К сожалению, число госпитализированных жителей растет и в больницы попадает много людей. Сейчас наша главная задача — сдержать распространение болезни, обезопасить себя и родных», — написал Воробьев в своем аккаунте.

По мнению губернатора, чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как весной, нужны дисциплина и ответственность каждого гражданина перед собой и перед близкими. Только в этом случае не нужно будет вновь восстанавливать экономику, а самое главное, будет сохранено множество жизней.

Кроме того, Андрей Воробьев подчеркнул, главным образом дисциплины в этот опасный период должны придерживаться пожилые люди. Как показывает статистика, именно эта категория граждан в наибольшей степени подвержена опасности. Также он напомнил о необходимости носить защитные маски при посещении общественных мест, и губернатор настоятельно рекомендовал не заниматься самолечением, а при первом же недомогании обратиться к врачу.