Костюшкин поддержал Волочкову эффектным шпагатом

Москва, 7 октября. Балерина Анастасия Волочкова прочно ассоциируется у публики не только с провокационными выходками, но и шпагатами. Теперь когда кто-то из знаменитостей решает похвастаться растяжкой, его непременно сравнивают с белокурой танцовщицей. Оказался в числе рискнувших посоревноваться с Волочковой и экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин.

Певец попытался доказать, что, как и балерина, он может сесть на шпагат в любых условиях и на любой поверхности. Например, на песчаном пляже, будучи одетым только в плавки и бейсболку. При этом, когда Стас делает шпагат в прыжке, над ним может крутить сальто другой атлет. Соответствующее видео артист разместил на своей странице в Instagram.

«Сразу хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой», — написал Костюшкин в комментариях к своему видео.

Поклонников впечатлил трюк Костюшкина. Многие пришли к выводу, что знаменитой балерине есть, чему поучиться у музыканта.