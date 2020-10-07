Бузова заявила о своем намерении выйти на ринг

Москва, 7 октября. Популярная российская певица Ольга Бузова решила возобновить занятия спортом. Звезда опубликовала видео и фото в боксерских перчатках на своей странице в социальной сети. Заслуженный тренер России по боксу Равиль Касимов в интервью «Телепрограмме» прокомментировал занятия женским боксом.

Хрупкая ведущая реалити-шоу «Дом-2» заявила о намерении возобновить тренировки и выбрала для себя весьма серьезный вид спорта — бокс. Тренер Равиль Касимов отметил, что это направление сегодня достаточно популярно среди женщин по всему миру.

«Женский бокс в России прогрессирует и в мире, и в Европе и даже на Олимпийских играх. Особенность женского бокса заключается в том, что девочку нужно научить красиво боксировать», — отметил тренер.

Он считает, что заниматься на непрофессиональном ринге могут спортсмены любого возраста. По его словам, бокс заменяет фитнес, потому что тренировки являются круговыми и включают в себя целый комплекс различных упражнений.

«Для защиты женщины всегда надевают бандаж и шлемы. Женщины в возрасте тоже приходят: бегают, попрыгают на скакалке, отрабатывают упражнения с мешком. Ограничений особых нет», — подчеркнул спортсмен.

Касимов отметил, что никаких преград для занятий боксом нет, если есть желание и справка о состоянии здоровья.

Пока не известно, как скоро Бузова приступит к тренировкам, потому что недавно она заявила, что ей потребуется операция после съемок проекта «Ледниковый период». Она призналась, что живет с болью каждый день, поскольку у нее есть давняя проблема с ногой.