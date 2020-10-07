Киев, 7 октября. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил войну в Донбассе с марафоном. Это заявление он сделал в рамках саммита Украина — ЕС, который проходит в Брюсселе. Об этом пишет издание «Русская весна».

Журналист издания Politico поинтересовался у Зеленского, «действительно ли украинцы до сих пор хотят в Европу». Украинский президент это подтвердил. Как он добавил, это не значит, что граждане страны хотят жить, как та или иная страна.

«Украинцы хотят жить в европейской Украине. Они понимают, что это путь к членству в ЕС. Мы ментально больше европейцы, чем, простите, некоторые страны ЕС», — заявил Владимир Зеленский.

С его точки зрения, «Европа должна помнить, что именно украинцы отдали за европейское мышление свои жизни и много лет воюют на Донбассе».

«Я думаю, это похоже на марафон. Украинцы могут быть крутыми марафонцами и знать, что через 42 км — финиш. И они к нему бегут», — добавил глава Украины.

Руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев ранее заявил, что новая волна глобализации приведет к разделу Украины многочисленными игроками. В том числе из-за того, что Киев не способен остановить гражданскую войну в Донбассе.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но Киев нарушает пункты договоренностей.