Жванецкий заявил об уходе со сцены

Москва, 7 октября. Сатирик Михаил Жванецкий больше не будет публично выступать. Он решил отказаться от сцены в силу возраста. О воле сатирика рассказал его представитель Олег Сташкевич, пишет РИА Новости.

По его словам, у артиста должно быть мужество, чтобы не тянуть и покинуть сцену в положенное время. Сташкевич подчеркнул, что у Жванецкого это качество есть. Артист принял решение стареть дома, он не хочет показывать на публике возрастные изменения.

«Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», — сказал его представитель.

Сташкевич констатировал, что никто не проследил за сайтом сатирика, где все еще говорится о предстоящих выступлениях. Но они уже не состоятся.

Отметим, что в 2020 году артист отметил 86-летие.

Ранее сатирик в одном из интервью рассказал, что его считают «трудным собеседником». Жванецкий подчеркнул, что проблема заключается не в его характере или нелюдимости. К нему ежедневно поступает масса звонков, на которые он не может не ответить.

Кроме того, сатирик высказал мнение о том, что люди, несмотря на времена, не меняются. Жванецкий считает, что они способны изменить ситуацию в стране и в мире, а вот сами остаются такими, как и столетия назад, пишет «Вечерняя Москва».