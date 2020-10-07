Пушков считает, что Польша и Литва уже не в состоянии помочь Тихановской

Москва, 7 октября. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прекрасно понимает, что у Польши и Литвы не хватит сил, чтобы помочь ей. Ситуацию с протестами он прокомментировал в Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что стоящие за Тихановской уже поняли, насколько лимитирована поддержка Варшавы и Вильнюса.

Пушков обратил внимание, что план так называемых оппозиционеров и кураторов по молниеносному захвату власти жестко провалился. Теперь началось затяжное противостояние, где уже не справиться без содействия со стороны ведущих европейских стран — ФРГ и Франции. По мнению Пушкова, Тихановская не упустит шанс превратить внутриполитическую ситуацию в свою инвестицию.

«К тому же Тихановская пытается по максимуму использовать остаточную динамику убывающих митингов и протестов, чтобы успеть монетизировать их в долгосрочные политические инвестиции со стороны главных стран ЕС», — выразил мнение парламентарий.

Напомним, что она считалась основным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Претендентка смогла набрать менее 11% голосов. Действующий глава государства получил поддержку более 80% избирателей. После голосования в республике начались митинги, которые «подогревала» Тихановская. Позднее она сбежала из Белоруссии. В настоящее время оппозиционерка находится в межгосударственном розыске.