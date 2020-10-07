ФАН публикует фото с места смертельного ДТП в Дагестане

Махачкала, 7 октября. Как минимум трое взрослых погибли и девять детей пострадали в результате жуткой аварии со школьным автобусом в Республике Дагестан. Общее число пострадавших к настоящему моменту приблизилось к 16. Об этом с места событий передает корреспондент ФАН.

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе недалеко от Кизляра. Там столкнулись шесть автомобилей: два «КамАЗа» с прицепами, два большегруза Volvo, «Газель» и легковая LADA Vesta.

Отмечается, что «Газель» перевозила детей. Один из большегрузов придавил маршрутку у обочины. Всех пострадавших доставили в медучреждение. На месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются подробные причины и обстоятельства аварии.