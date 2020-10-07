Основатель SuperJob объяснил, как коронавирус повлиял на рынок труда

COVID-19 однозначно повлиял на рынок труда — «сухими из воды» смогли выйти только высококвалифицированные специалисты. Об этом в интервью ФАН заявил Алексей Захаров, основатель IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ответил в своем личном блоге на ряд вопросов по вводимым властями столицы ограничениям из-за распространения коронавируса. В частности, он указал на то, что уже переболевшие COVID-19 граждане обязаны соблюдать ограничения и рекомендации так же, как и все остальные. Градоначальник напомнил, что организации и предприятия обязаны перевести как минимум 30% работников в режим удаленной работы. Следить за выполнением данного указания будут специальные административно-технические инспекторы путем проведения выборочных проверок.

«Пока, слава Богу, серьезных ограничений для бизнеса нет, — заявил основатель SuperJob. — Любопытно, кстати, что Собянин требует ухода на «удаленку» 30% сотрудников. Но в некоторых отраслях, например, в IT, 90% сотрудников еще не вернулись с первой (весенней) удаленки».

Захаров выразил надежду, что к тем ограничительным мерам, которым подверглась страна весной этого года, власти уже не прибегнут.

«Иначе для всех сфер бизнеса настанет задница, — убежден собеседник ФАН. — Они же не в вакууме находятся: от остановки работы кафе и ресторанов страдают производители продуктов питания и даже таксисты, которые возят туда людей. И так по кругу».

Эксперт назвал «злом» длительные «половинчатые» ограничения в экономике. Вместе с тем он считает введение тотального запрета на передвижение по городу с остановкой общественного транспорта эффективной мерой, если случится так, что кривая заболеваемости коронавирусом резко взлетит вверх.

«Если на неделю разогнать всех по домам, это может оказаться действенным шагом», — заметил основатель SuperJob.

Захаров также рассказал, в какие сферы уходят потерявшие работу из-за коронавируса люди. По его словам, высококвалифицированные специалисты не «вылетают» из профессии — если бизнес покидает рынок, они просто переходят в другой, более успешный.

«Спрос на профессионалов высокого класса , по крайней мере на сайте SuperJob, никуда не делся, — заверил нас собеседник ФАН. — Другое дело — люди, занимающиеся низкоквалифицированным трудом. Значительная часть тех, кто весной потерял работу, все лето пересиживал на дачах, занимаясь сбором грибов, ягод, культивированием картошки, до сих пор еще там находятся».

Таким образом, продолжил Захаров, в стране возникла парадоксальная ситуация: уровень безработицы сильно вырос, однако сопоставимого давления на рынок труда она еще не оказывает.

«Вместе с тем время, когда можно кормиться с леса, с речки и с дачи, заканчивается, — предостерег основатель SuperJob. — Так что, уже к концу октября, когда все эти люди захотят есть и отчаются найти хоть какой-нибудь заработок, мы увидим реальную картину бедствия».

Эксперт призвал не делить профессии на более и менее важные — если они существуют, значит, у общества есть в них потребность.