Составлен рейтинг самых популярных у россиян курортов в бархатный сезон

Москва, 7 октября. Курорты Краснодарского края возглавили рейтинг самых популярных мест и регионов отдыха у российских туристов в бархатный сезон 2020 года. Об этом свидетельствуют данные туристического портала «ТурСтат».

Отмечается, что лидирующие позиции в рейтинге мест для отдыха в сентябре занимают Сочи, Анапа и Геленджик. С начала года курорты Краснодарского края посетили 9,5 миллиона туристов, в том числе более трех миллионов гостей побывали там в сентябре.

Второе место присвоено Республике Крым, где в текущем году отдохнули 5,1 миллиона человек. В прошлом месяце полуостров посетили 1,1 миллиона туристов, что на 60% больше, чем в сентябре 2019 года. Самыми популярными местами там стали Ялта, Алушта и Евпатория.

Тройку лидеров замыкает Турция, которую с начала текущего года посетили более миллиона российских туристов, в том числе 517 тысяч отдыхающих в минувшем месяце. Самым посещаемым курортом признана Анталья, где в сентябре отдохнули более половины гостей из России.