Бишкек, 7 октября. Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев, можно сказать, что процедура импичмента запущена, хотя сама по себе процедура сложная.

«Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена», — объяснил он.

В среду появилась информация, что новым премьер-министром Киргизии стал Садыр Жапаров, его освободили на фоне протестов, которые охватили страну после оглашения результатов парламентских выборов.