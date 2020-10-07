Франция и Германия готовят пакет санкций против России из-за Навального

Москва, 7 октября. Германия и Франция планируют ввести против России санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Предложения по санкциям коснутся представителей российской военной разведки — ГРУ», — пишет агентство.

По данным источников, в ближайшие дни Германия и Франция обратятся к своим партнерам с предложением о введении санкций против России. Санкции будут согласованы в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза, которая намечена на 12 октября.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который осуществлял рейс из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. Через несколько дней блогер был переправлен в Берлин, где его поместили в клинику «Шарите». Позднее в Берлине заявили, что Навальный якобы был «отравлен».

В свою очередь российская сторона заявила, что Германия не информировала Россию о своих выводах. В МИД РФ отметили, что Москва ждет ответа от Берлина на официальный запрос по инциденту с Навальным. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за месяц Москва направила Берлину три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, однако ответы на них не получены.