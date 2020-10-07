Память величайшего христианского подвижника земли русской Сергия Радонежского православная церковь чтит 8 октября (25 сентября по старому стилю). В народном календаре день назывался Сергей Капустник или Сергей Курятник, поскольку святой считался покровителем домашней птицы, также в это время на Руси по традиции заготавливали на зиму капусту поздних сортов.

История праздника

Сергий Радонежский, которого при рождении назвали Варфоломеем, рано осиротел и решил посвятить себя делам веры. Стремясь к уединению и молитве, он вместе со своим братом Стефаном основал пустынь в глухом Радонежском бору. Позже Стефан стал игуменом московского Богоявленского монастыря, а Варфоломей принял постриг под именем Сергий.

Постепенно пустынь, где Сергий начал служение, была преобразована в Троице-Сергиеву лавру. Сергий, став игуменом лавры, прославился благочестием, трудолюбием и нестяжательством. Подвижник основал еще несколько монастырей, он был целителем и миротворцем, ему также приписывали много чудес. Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Иоанновича (Донского) на Куликовскую битву, предрек ему победу и отправил с княжеским войском иноков Пересвета и Ослябю.

Сергий почитается Русской православной церковью святым в лике преподобных как величайший подвижник земли русской. Святой считается покровителем учащихся.

Народные традиции и приметы

На Сергея Капустника на Руси рубили позднюю капусту, засаливая и заквашивая ее на зиму. Считалось, что солить капусту нужно не раньше первых заморозков, чтобы она получилась ядреной, хрустящей и хорошо хранилась. Капусту на Руси заготавливали всей семьей, привлекая к работе детей и стариков.

В кадки с капустой добавляли морковь, яблоки, клюкву, бруснику и другие ягоды. Из хряпы — капустного листа — варили щи, делали начинку для пирогов. Пироги с капустой в этот день были обязательным традиционным блюдом. Согласно приметам, кусок теплого пирога нужно было положить за порог, чтобы на вкусный запах в дом пришла удача, а зима была сытной.

Прозвище Курятник святому Сергию присвоили, поскольку он считался покровителем домашней птицы, особенно кур. Если день не был постным (в 2020 году праздник приходится на четверг), 8 октября по традиции ели куриный суп. В этот день домашней птице щедро насыпали зерна, чистили и утепляли курятники.

По приметам на Сергия судили, как скоро установится зима и какой она будет. Если в ночь на 8 октября выпал первый снег, зиму ждали на Михайлов день (21 ноября). Если погода на Капустника была ясной, ждали три недели холодной, солнечной и бесснежной погоды. Западный ветер в этот день предвещал снежную вьюжную зиму, северный — сильные морозы.

На день Сергея Курятника запрещалось ловить птиц, а также без надобности посещать места их постоянных гнездовий. Считается, что молитва преподобному Сергию помогает школьникам и студентам хорошо сдать экзамены.