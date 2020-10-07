Александрова «закрутила роман» с Авериным в «Катране»

Известная российская актриса Марина Александрова призналась, что в телесериале «Мосгаз» ей хотелось больше красоты, поэтому ей пообещали в новом сезоне новый образ. Более того, ее героиня Соня даже потеряет голову от любви, сообщили ФАН в пресс-службе Первого канала.

Со следующего понедельника в эфире телеканала начнется показ продолжения популярного проекта под названием «Катран» — о работе майора милиции Ивана Черкасова и его команды.

События разворачиваются в конце семидесятых годов прошлого века — сюжет закручивается после двойного убийства на подмосковной даче молодой картежницы Киры Миллер и ее любовника — полковника МВД Виктора Потапенко.

Далее речь пойдет о тайном и жестоком мире подпольных казино, которые назывались «катранами» — по аналогии с акулами.

«Живу с этой ролью уже который год, поэтому вживаться долго мне не приходится, — говорит Андрей Смоляков, играющий майора. — Но потом смена заканчивается — я уже другой человек, не похожий на Черкасова. У меня даже нет любимой части этого кино, они для меня идут единым целым. Но если зрителям нравится, то, значит, мы все делаем правильно!»

«Катран» — это уже седьмой проект из цикла расследований майора Ивана Черкасова и его помощницы Сони Тимофеевой, роль которой исполняет Александрова.

Героине Марины предстоит в новом сезоне весьма серьезное испытание — ее посадят за игорный стол, чтобы втереться в доверие к завсегдатаям казино и собрать необходимую для следствия информацию.

В «катране» Соня познакомится с пианистом Борисом по прозвищу Музыкант, с которым закрутит роман.

«Я давно говорила, что для этой роли мне мало просто говорить о делах и ходить со сквозными ранениями — я хотела больше красоты!, — поясняет Александрова. — Мне пообещали дать в новом сезоне новый образ. И вот, наконец, Соня попадает в закулисье гламурной жизни того времени, и ей нужно соответствовать. Кроме того, она теряет голову, у нее случится невероятная любовь... Поэтому будет очень ярко, красиво и азартно!»

Роль Бориса, который не только ухаживает за Соней, но и тайно встречается с одной из постоянных посетительниц «катрана» Миледи, сыграл Максим Аверин, новичок проекта под названием «Мосгаз».

«Просто так нельзя сесть за игровой стол — это сложная математика, поэтому я разбирался, — признается актер и телеведущий. — Творческий процесс подразумевает под собой споры, но только так рождается что-то по-настоящему качественное. Я, кстати, смотрел прошлые сезоны как зритель, и вот, наконец, попал на проект как артист».

Подпольное казино было построено на киностудии «Мосфильм». Создатели фильма не смогли найти документы и фотографии «катранов» тех лет, и над воплощением художественного образа заведения работали художник-постановщик Ираида Шульц вместе с реквизиторами Александром Гельвихом и Ириной Платоновой. Было где развернуться и художнику по костюмам Ларисе Лебедевой.

«Катран» снял режиссер Сергей Коротаев, в числе подопечных которого были такие известные мастера театра и кино, как Алена Бабенко, Виктория Романенко, Риналь Мухаметов, Алексей Бардуков, Евгения Крюкова, Екатерина Климова, Даниил Спиваковский и другие.