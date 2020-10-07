Председатель Тюменской облдумы озвучил планы региона на октябрь

Тюмень, 7 октября. Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов озвучил планы региона на октябрь. Об этом сообщает интернет-издание Infox.ru.

Уже по сложившей традиции Сергей Корепанов в начале месяца проводит совещание с депутатами регионального парламента и обсуждает с чиновниками планы текущего периода.

«Несмотря на введенные ограничения, ввиду риска распространения коронавируса, сделать предстоит многое. Конечно, с соблюдением всех норм безопасности: масочный режим, социальная дистанция, ограничения по количеству человек. Сегодня очень важно сдержать распространение COVID-19 в нашем регионе», — отмечает Корепанов.

Введение режима повышенной готовности в Тюменской области из-за распространения коронавирусной инфекции внесло серьезные коррективы в деятельность органов власти. Все мероприятия и рабочие совещания проходят с соблюдением требований эпидбезопасности. Кабинеты, залы и этажи здания Тюменской областной думы постоянно дезинфицируются, у всех измеряется температура.

Традиционное совещание прошло в онлайн-формате и начато было с обзора актуальной ситуации распространения коронавируса в Тюменской области. Прирост заболевших за минувшие сутки — 97 человек.

На территории региона продолжаются регулярные рейды Роспотребнадзора. В ближайшее время с жесткими соблюдениями санитарных требований состоится ряд мероприятий: по аграрным, земельным вопросам и по вопросам природопользования, по экономической политике, бюджету, налогам и финансам.