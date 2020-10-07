Обнаженная Семенович рассказала о симптомах коронавируса

Москва, 7 октября. Певица Анна Семенович опубликовала в своем Instagram-аккаунте соблазнительный снимок во время принятия ванны и рассказала о пользе витамина D.

Экс-солистка группы «Блестящие», у которой диагностировали коронавирусную инфекцию, поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что ей стало гораздо легче. Сейчас артистка проходит лечение в домашних условиях. Она часто делится с фанатами фотографиями. В этот раз артистка решила сделать обнаженное селфи.

«Кстати, ванная с солью поднимает иммунитет и очень полезна для суставов! Я начала изучать вопрос, от чего зависит степень тяжести COVID-19», — рассказала Анна Семенович.

Она призвала подписчиков следить за своим здоровьем и поддерживать иммунитет.

«Следите за вкусовыми рецепторами и обонянием, если вы перестаете чувствовать запах, то это первый признак заболевания», — написала Семенович.

Фанаты осыпали своего кумира комплиментами и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Анечка, скорейшего выздоровления! Ваши искренние сторисы не только заряжают энергией, но и помогают большому количеству людей победить эту коварную болезнь», — написала одна из подписчиц Семенович. «Спасибо. Очень полезная информация», — добавила вторая. «Берегите себя, Анна! Вы только своей лучезарной улыбкой очень многим поднимаете настроение. Я знаю! Мира и добра!» — написала еще одна поклонница.

Ранее сообщалось, что Анна Семенович несколько дней морила себя голодом ради нового клипа.