Сын Сафронова заступился за Рудковскую в ситуации с коляской за полмиллиона

Москва, 7 октября. Пианист Лука Затравкин заступился за продюсера Яну Рудковскую, которая приобрела детскую коляску для новорожденного сына за 500 тысяч рублей. Эта покупка послужила поводом для многочисленных нападок на Рудковскую со стороны пользователей Сети, однако сын известного художника считает, что этот ажиотаж является продуманным ходом рекламщиков.

Ранее музыкальный продюсер опубликовала в Instagram серию снимков рядом с детским устройством от модного дома Dior. Подписчики знаменитости заметили в этом скрытую рекламу бренда и обвинили Рудковскую в том, что она зарабатывает за счет неврожденного сына. Сын художника Никаса Сафронова изложил свой взгляд на ситуацию с коляской.

«Ребята всегда хорошо зарабатывали и зарабатывают. В этом смысле коляска не является для них чем-то особенным. У них есть роскошные автомобили за 20-30 миллионов», — заявил Затравкин.

Он напомнил, что многие бренды обращаются к знаменитостям с просьбой прорекламировать их товар и преподносят им дорогие подарки. Музыкант привел в пример теннисистку Марию Шарапову и других знаменитостей, которые бесплатно ездят на автомобилях Porshe в качестве амбасадоров компании.

«Конечно, Рудковской могли подарить коляску с ее любимым логотипом, и она искренне, с большой самоотдачей рекламирует этот бренд. С учетом, как все это обсуждают, расчет бренда оказался верен. Хитроумные рекламщики играют на чувстве обиды, желании перемолоть косточки звездам», — подытожил Затравкин.

Ранее популярный телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу высмеял фото Рудковской с коляской за полмиллиона рублей.