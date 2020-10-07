Названы сроки восстановления водной экосистемы Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 7 октября. Восстановление экосистемы загрязненной на Камчатке акватории займет около года. Данное мнение озвучил научный руководитель института океанологии РАН Роберт Нигматулин, пишет «Газетой.Ru».

Ученый отметил, что подобные ситуации не являются такими уж редкими. Природа справляется с последствиями и постепенно восстанавливается.

«Если вы помните, в Керченском проливе танкер разломился надвое, очень много нефти вылилось. Это просто был кошмар, но через полгода пришли — там уже не так много следов оставалось, природа сама очистилась», — напомнил специалист.

Эксперт выразил возмущение в связи с произошедшим. Он подчеркнул, что нужно разобраться в причинах, но излишне драматизировать и говорить про столетнее восстановление экосистемы — неправильно.

Напомним, что в сентябре было зафиксировано загрязнение акватории Авачинской бухты. Концентрация вредных веществ была настолько высокой, что на берег стало выбрасывать тысячи мертвых морских обитателей. По факту загрязнения и гибели подводных организмов Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ.