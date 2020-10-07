Прививку от коронавируса для россиян планируется сделать бесплатной



С наступлением осени коронавирусная инфекция вновь заявила о себе: кривая статистики заболевших идет вверх, больницы опять перепрофилируются под пациентов с COVID-19, власти потихоньку начинают возвращать ограничительные меры. По мнению экспертов, человечеству придется как-то научиться сосуществовать с коронавирусом так же, как с гриппом. И помочь в этом может вакцинация населения. Будет ли прививка от коронавируса для россиян бесплатной? Когда начнется массовая вакцинация? Вернутся ли в нашу жизнь жесткие ограничительные меры? На эти и другие вопросы ответили ученые, врачи и представители профильных комитетов в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Когда цифры не врут?

Коронавирусная статистика давно вызывает пересуды и в обществе, и среди экспертов. Дискутирующие делятся на два лагеря: одни считают, что смертность от COVID-19 и количество заболевших в России занижены, другие, напротив, что эти данные сильно завышены. Заведующий кафедрой медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев для большей достоверности рекомендовал опираться на данные Росстата. По этим данным видно, как изменилась ситуация с началом эпидемиологического подъёма.

«Если взять данные Росстата по смертности в регионах, то вы получите превышение многолетних средних значений. Я знаю, что в Петербурге многие годы ежемесячная смертность колебалась в районе пяти тысяч человек. И когда мы видим, что вдруг начинают умирать почти семь тысяч, на это нет никакой другой причины кроме пандемии, которая логично объясняет происходящее», — рассказал Яковлев.

По его словам, есть и другие цифры, к которым можно относиться серьезно — это данные из больниц. Некоторые медицинские учреждения выкладывают на свой сайт данные по пациентам: сколько поступило, сколько выписалось, сколько погибло. И по ним сразу виден уровень распространения вируса. С Яковлевым согласен и председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Я бы, может, и согласился с чьим-то мнением, что цифры завышены, но есть один объективный фактор — загрузка больниц и реанимаций. У нас весной все больницы были забиты под завязку. Это не выдумка, а реальность. В июле-августе больницы и реанимации стали пустеть, но сейчас все возвращается», — заявил спикер.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич уверен, что сейчас сложно вообще делать какие-то прогнозы относительно распространения вируса. Он отметил, что коварство коронавируса — в его малоизученности, ученые только в самом начале знакомства с COVID-19.

Почем вакцина от COVID-19?

Хотя сейчас аналитики пытаются создать какие-то математические модели, чтобы спрогнозировать дальнейшее распространение вируса и количество его будущих жертв, исходных данных недостаточно. Однако понятно, что человечеству и дальше как-то придется уживаться с коронавирусом. Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала, что распространение вируса может остановить популяционный иммунитет или вакцинация. Популяционный иммунитет формируется, когда переболело порядка 75% населения. В России сейчас количество переболевших за последние шесть месяцев составляет от 20% до 30%, но, по ее мнению, это не точно, надо ждать. Что касается прививки от COVID-19, массовая вакцинация в России начнется только через два года, уверенно сказала Скорпилева.

«Вакцина должна пройти третий этап клинических исследований, должна быть доказана ее абсолютная безопасность и эффективность. Я думаю, что о массовой вакцинации вопрос встанет не раньше чем через два года», — заявила она.

О сроках действия вакцины пока не говорят, но если проводить аналогию с прививкой от гриппа, то, возможно, россиянам придется прививаться каждый год. По этой же аналогии можно предположить, что вакцина от коронавируса будет бесплатной. Эти догадки подтвердил Борис Менделевич. Он сказал, что государству гораздо выгодней оплатить вакцинацию, чтобы население оставалось трудоспособным. Поэтому прививка от коронавируса будет включена в Национальный календарь прививок. Спикер уточнил, что в течение двух-трех лет в этот календарь помимо прививки от коронавируса, войдут прививки и от других заболеваний, например, от вируса папилломы человека.

Идею сделать прививку бесплатной поддержал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По словам ученого, вакцина «Спутник V», которая была разработана в НИЦ им. Гамалеи, недорогая и вполне по карману российскому бюджету.

«Она недорогая — доза вакцины стоит в пределах 1000 рублей. Причем, это не себестоимость, а уже продажная цена. Минимальная себестоимость вакцины колеблется от 700 до 800 рублей», — поделился данными ученый.

В целом, эксперты достаточно оптимистично смотрят будущее массовой вакцинации: разработки есть, средства есть, опыт тоже имеется.

Возврат драконовских мер?

Помимо окончания испытаний вакцины россияне озабочены более насущным вопросом: будут ли вновь введены жесткие ограничительные меры. Например, некоторые районы Ленинградской области уже попали в «красную зону», там начал действовать запрет на проведение массовых мероприятий и опять закрыты кинотеатры. Алексей Яковлев считает возврат ограничений на передвижение людей бессмысленным.

«Ограничительные мероприятия растянули эпидемическую волну…С моей точки зрения, искусственные ограничения на передвижение людей сейчас практически будут бессмысленны. Это надо было делать в самом начале эпидемии. Мало того, эти ограничения экономически невыгодны. Мы должны не только лечить, но иметь средства на инструмент, лекарства и т. д.», — пояснил свою точку зрения Яковлев.

Он также убежден, что тотальная «упаковка» врачей в средства индивидуальной защиты была излишней. Это лишь мешало исполнять свои обязанности в полном объеме. Ведь время нахождения в СИЗ ограниченно.

«Когда прошло время, мы можем говорить о некоторой избыточности использования СИЗов. Вполне достаточно хорошего респиратора, щитка и второго халата», — сказал он. — Мы совершенно точно видим, что идет аэрозольный путь передачи. Это очень сильно облегчит работу персонала. Сделает ее более комфортной и эффективной».

Дмитрий Морозов напомнил, что ограничительные меры, которые принимались весной, были вынужденными. И вводились они во благо людей. Сегодня политик не видит необходимости возвращать их в полном объеме. Но он заявил, что преодоление эпидемиологической ситуации — это задача не только государственных структур, но и самих людей. Система здравоохранения и органы власти лишь формируют некую среду обитания для обеспечения здоровья людей.

При этом чиновник отметил, что обычные маски уберегут людей не только от коронавируса, но от гриппа, ведь сейчас сезон простуд. Он рассказал о еще одном положительном побочном эффекте от пандемии. За прошедшие полгода на территории России не было ни одной крупной вспышки кишечной инфекции: люди наконец-то начали мыть руки.