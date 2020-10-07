Следователи назначили пять экспертиз после смерти Тесака

Москва, 7 октября. Процессуальное решение о возбуждении или отказе от возбуждения уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича (Тесака) будет принято после проведения назначенных следствием экспертиз. Адвокат Иван Сидоров рассказал, что по делу националиста назначено пять экспертиз, передает Пятый канал.

«Процессуальное решение, скорее всего, будет принято после окончания всех этих экспертиз», — заявил правозащитник.

Он предположил, что из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом и частичного введения ограничительных мер решение будет вынесено не раньше Нового года.

Напомним, что Максима Марцинкевича обнаружили мертвым в челябинском СИЗО 16 сентября. По версии правоохранителей, националист свел счеты с жизнью. С этим утверждением не согласны родственники Марцинкевича, считающие его смерть насильственной.

Марцинкевич был известен как инициатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-некрофиляй», в рамках которых он и его единомышленники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев. Он трижды был судим за преступления по экстремистским статьям.

Ранее адвокат Алексей Михальчик заявил, что неизвестные провели Марцинкевичу трепанацию черепа. По его словам, объяснить, для чего была сделана трепанация черепа, сложно.