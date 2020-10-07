Тихановской грозит до пяти лет лишения свободы в Белоруссии

Москва, 7 октября. Экс-кандидату на пост лидера Белоруссии Светлане Тихановской, которая объявлена в межгосударственный розыск в России, грозит от трех до пяти лет заключения. Данная санкция предусмотрена статьей 361 УК Белоруссии, сообщает РИА Новости.

В республике в отношении нее возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, которые направлены на причинение вреда безопасности государства. Самое строгое наказание в рамках данной статьи ей грозит потому, что для совершения преступления использовались СМИ либо Интернет.

Напомним, что в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, после которых по стране прокатилась волна протестов, маршей и забастовок. Согласно информации ЦИК, Александр Лукашенко одержал победу, набрав более 80% голосов. Светлана Тихановская не смогла получить поддержку даже 11%. Несогласные с итогами народного волеизъявления требовали отменить результаты, «назначая» даже проигравшую временным главой государства.

Тихановская в течение короткого времени возглавляла так называемый координационный совет по транзиту власти в республике. Затем она сбежала из Белоруссии и отправилась в «политическое турне», встречаясь с высокопоставленными чиновниками западных стран.