Эксперт по бренду рассказал, как грамотно выстроить общение в бизнес-среде

Не зря грамотно выстроенное общение можно назвать искусством. Оно требует определенных навыков, умений и подготовки. О 25 самых распространенных ошибках в общении ФАН рассказал продюсер, блогер, автор нескольких бестселлеров и специалист по личному бренду Чермен Дзотов.

1. Точность — вежливость королей

По словам Дзотова, если хотите, чтобы ваше общение с собеседником задалось, не опаздывайте, даже если в городе ужасные пробки или график до невозможности плотный.

2. Подготовка — наше все

Потратьте время на подготовку к встрече. Не помешает заранее узнать о собеседнике побольше, чтобы разговор был комфортным.

3. Важны детали

Следует изучить не только профессиональные качества собеседника, но и его вкусы, увлечения, жизненные убеждения, статус и так далее.

4. Больше слушать

Постоянно говорить о себе — моветон, уверен эксперт. Для поддержания беседы задавайте собеседнику вопросы и внимательно слушайте ответы.

5. Не тыкать

Обращение на «ты» к собеседнику не всегда уместно. Эту формальность нужно учитывать, чтобы не попасть впросак.

6. Визитку — на видное место

Качественное общение должно сопровождаться обменом контактами. Лучше всего для этого подойдет заранее приготовленная визитка. Эксперт рекомендует обязательно попросить такую же у своего собеседника.

7. Меньше есть

«Дам вредный совет: придите на деловую встречу голодным, съешьте большой стейк, покажите, что можете себе это позволить», — рассказал Дзотов.

8. Меньше смотрите по сторонам

«Еще один антисовет: не пропускайте ни одной красивой девушки и почаще смотрите на время, чтобы не пропустить следующую встречу», — добавил Дзотов.

9. Откажитесь от споров

Безусловно, нужно уметь отстаивать свою позицию. Но не всегда это требуется или выглядит уместным, уверен эксперт.

10. «Нет» критике собеседника

По словам эксперта, абсолютный моветон — критика слов, действий, внешнего вида и других индивидуальных особенностей собеседника.

«Воздержитесь от этого даже в шутку, если хотите, чтобы ваше общение было продуктивным и перспективным», — пояснил эксперт.

11. Меньше жалоб

Чтобы занять паузы или поддержать разговор, многие начинают жаловаться на свою жизнь. Это может утомить или даже оттолкнуть от вас собеседника.

12. Не допускайте бесцеремонности

Вопросов о личном заработке собеседника лучше вообще не поднимать, если не хотите попасть впросак.

13. Делайте комплименты

«Как бы человек ни был уверен в себе, ненавязчивый комплимент (без фанатизма) разрядит обстановку и настроит на нужный лад», — считает Дзотов.

14. Антисовет. Не благодарите

«Мало того, что отсутствие благодарности при разговоре не располагает к дружелюбию, так еще и демонстрирует невежество», — уверен эксперт.

15. Не забывайте про улыбку

Комплимент, подкрепленный улыбкой, быстрее попадет в цель.

16. Обращайтесь по имени

Ученые давно доказали, что человеку нравится слышать свое имя, и он относится благосклоннее к тем, кто его произносит.

17. Откажитесь от агрессивных продаж

Методика продаж «в лоб» давно устарела. Настала эра продаж без продаж.

18. Обсудите все важное лично

Вы ошибетесь по-крупному, если все самое важное оставите для переписки.

19. Смотрите в глаза

Иное положение глаз будет на подсознательном уровне расцениваться вашим собеседником, как неуверенность в себе. А это нам ни к чему, считает эксперт.

20. Не переборщите с предыдущим пунктом

«Смотреть в глаза безотрывно и не моргая — не лучшая тактика. Это может смутить собеседника и сбить его с толку. Не перебарщивайте», — добавил Дзотов.

21. Берите на себя обязательства

Если хотите, чтобы человек больше с вами не встретился, молчите, когда принесут счет.

22. Антисовет. Забудьте визитку человека на столе

«Я уже говорил, что взять визитку нужно обязательно. Но ни в коем случае нельзя ее забывать на столе. Это можно расценивать, как неуважение к собеседнику», — считает Дзотов.

23. Соглашайтесь на фотографию с человеком

Если позволяют обстоятельства, сфотографируйтесь с человеком на память (при условии, что он того хочет). Это покажет ваше трепетное к нему отношение.

24. Не лезьте целоваться или обниматься

Во-первых, сегодня нужно соблюдать дистанцию из-за коронавируса. Во-вторых, вторжение в личное пространство может не понравиться собеседнику, тогда открытого продуктивного общения не выйдет.

25. Антисовет. Назначьте встречу

«Если хотите дать собеседнику почувствовать себя по-настоящему важным человеком (особенно это касается «денежных» клиентов), не назначайте встречи со следующим человеком впритык и за тем же столиком. Смените локацию или дайте предыдущей стороне спокойно уйти», — добавил Дзотов.

По его мнению, следуя этому нехитрому чек-листу, вы станете успешным нетворкером и сможете добиваться своих целей посредством связей.