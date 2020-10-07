Названа причина крушения самолета Ан-26 под Харьковом

Москва, 7 октября. Результаты расследования по делу о крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области свидетельствуют о грубых нарушениях исполнения полетного задания, что стало причиной катастрофы. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Украины Олег Уруский.

«Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом», — пояснил он.

Уруский также добавил, что специалисты расшифровали данные с бортовых самописцев, которые свидетельствуют о выходе из строя левого двигателя.

«Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, 25 сентября в районе города Чугуева в Харьковской области разбился самолет Ан-26 Харьковского университета воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, большая часть из которых были курсантами университета. В катастрофе выжил один человек — курсант Вячеслав Золочевский.