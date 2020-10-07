Рэпер Канье Уэст способен принести Трампу победу на выборах президента США

Участие рэпера Канье Уэста в американских президентских выборах может смешать карты основных кандидатов и в конечном итоге сыграть на руку действующему президенту Дональду Трампу, считают аналитики. Сообщение в июле этого года о вступлении в американскую президентскую гонку рэпера, музыкального продюсера и одного из самых влиятельных афроамериканцев нашего времени Канье Уэста стало огромной медиа-сенсацией. 43-летний музыкант, муж супермодели и светской львицы Ким Кардашьян заявил, что баллотируется на высший пост в США, чтобы вернуть в американское общество христианскую веру, отменить аборты и навсегда избавить страну от расизма.

Однако с тех пор прошло уже более двух месяцев, а вся предвыборная кампания звезды хип-хопа пока ограничилась одной эпатажной пресс-конференцией, которую он провел в бронежилете, несколькими интервью и эмоциональными тирадами в Twitter. В связи с поздним объявлением об участии в выборах Уэст не прошел регистрацию в качестве независимого кандидата в 38 штатах и точно будет включен в избирательные бюллетени только в 11 штатах.

Все крупные американские СМИ новостного и развлекательного формата дружно «забыли» о существовании Уэста и никак не комментируют его активность и многочисленные заявления в Twitter. Похоже, основным либеральным средствам массовой информации дано указание замалчивать все, что касается Уэста, чтобы снизить его популярность среди американской аудитории, прежде всего, среди афроамериканцев.

Однако это вовсе не означает, что Уэст не может добиться успеха на предстоящих выборах. Имя Уэста — одно из самых узнаваемых и популярных среди всех слоев сообщества Америки, его жизнь и карьера — символы афроамериканского успеха, к которому стремятся очень многие. Даже будучи вычеркнутым из медиа-среды, Уэст вполне может привлечь на свою сторону значительное число избирателей, тем самым нанеся ощутимый урон кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Говоря языком политологии, Уэст — классический спойлер, то есть кандидат, чье участие в президентских выборах играет на руку одному из кандидатов, в данном случае — действующему президенту США Дональду Трампу.

Миннесота и Колорадо как «могила» для Байдена

Наибольшую опасность для Байдена представляет присутствие Уэста в бюллетенях двух колеблющихся штатов — Миннесоты и Колорадо. В обоих этих штатах — значительный процент афроамериканского городского населения. Миннесота вдобавок стала центром афроамериканских протестов после убийства полицейскими Джорджа Флойда в главном городе штата Миннеаполисе.

Эти факторы могут спровоцировать взрыв протестного голосования за Уэста, ведь Байден никогда не воспринимался как защитник афроамериканского населения. Более того, реформа уголовного законодательства, которую в 1990 гг. разрабатывал нынешний кандидат от демократов, послужила причиной многих арестов и больших тюремных сроков для афроамериканцев за незначительные правонарушения.

С Обамой не по пути

Несмотря на то, что Канье Уэст длительное время считался либералом и сторонником 44-го президента США Барака Обама, нынешние политические взгляды рэпера как никогда далеки от идей, пропагандируемых Демократической партией. В качестве кандидата Уэст открыто критикует Байдена и американских либералов за отход от христианских устоев Америки, негативно отзывается о демократических администрациях американских городов и штатов за равнодушие к социальному неравенству и экономическому расслоению. Рэпер напрямую не поддерживает Трампа, однако дает понять, что участвует в президентской гонке не ради победы.

«Мне наплевать, выиграю я президентство или нет», — заявил Канье Уэст на своей первой и единственной политической пресс-конференции.

Позже Уэст сравнил свою президентскую кампанию с обычной прогулкой. Вполне возможно, что эта «прогулка» будет стоить Байдену президентского кресла.