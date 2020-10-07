Кандидат в мэры Херсона устроил дебош на глазах у детей

Херсон, 7 октября. Претенденты на власть на Украине продолжают поражать общественность. На этот раз «отличился» кандидат в кресло мэра Херсона Кирилл Стремоусов. Журналист Сергей Осолодкин рассказал в Facebook, какой дебош устроил возможный глава города.

Инцидент произошел в помещении Дома художественного творчества, где как раз проводились детские занятия. Директор учреждения Валерий Высовень сообщил, что Стремоусов ворвался в здание, попутно расталкивая детей и педагогов.

Продолжая пугать малышей и шокировать общественность своим дебошем, претендент стал еще и выдвигать требования, которые адекватные люди понять не смогли. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции.

Осолодкин обратил внимание, что в городе действуют противоэпидемические нормы, которые запрещают проход в здание посторонних лиц.

Руководитель образовательного учреждения намерен написать заявление, чтобы правоохранительные органы приняли меры в отношении Стремоусова.

Отметим, что кандидат в депутаты в украинском городе Тернополь Василий Ивасечко «пиарится» националистическими лозунгами, которые разделяют далеко не все в стране. Претендент считает, что на Украине надо уничтожать людей по определенным расовым и национальным признакам.